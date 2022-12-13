Ириновский проспект будет продлён до Всеволожска

Работы проведут в 3 этапа.

Работы по продлению Ириновского проспекта до Всеволожска будут идти в 3 этапа. Об этом сообщил Telegram-канал строительного комитета 47-ого региона.

Так, на первом этапе будет возведена транспортная развязка и дорогу до въезда к ЖК "Ржевка", которая сможет обеспечить Ковалево дополнительными выездами. Как отметил зампредседателя правительства Ленобласти Евгений Барановский, уже поручено продумать новые подключения дороги к южной части Янино-1.

Второй этап включит в себя реконструкцию участка уже существующей дороги от Аэропортовской до Взлетной улицы во Всеволожске. Завершатся работы созданием дороги от въезда в ЖК "Ржевка" до примыкания к Взлетной и Аэропортовской.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти проверят готовность систем оповещения 26 апреля.

Фото: Telegram / Стройблок ЛО для СМИ