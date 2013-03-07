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Ночью 28 сентября специалисты продезинфицировали Московский вокзал
Сегодня, 11:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ночью 28 сентября специалисты продезинфицировали Московский вокзал

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Было обработано более 8 тысяч квадратных метров вокзальных помещений.

Ночью 28 сентября специалисты провели дезинфекционную обработку Московского вокзала. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Совместно с сотрудниками МЧС по Санкт-Петербургу специальным составом было обработано более 8 тысяч квадратных метров вокзальных помещений.

Особенно тщательно были обработаны все контактные поверхности: поручни, досмотровое оборудование, кассовые зоны, а также места ожидания для пассажиров.

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Фото: Telegram / Спб-Главный

Теги: московский вокзал, ожд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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