Ночью 28 сентября специалисты продезинфицировали Московский вокзал

Ночью 28 сентября специалисты провели дезинфекционную обработку Московского вокзала. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.
Совместно с сотрудниками МЧС по Санкт-Петербургу специальным составом было обработано более 8 тысяч квадратных метров вокзальных помещений.
Особенно тщательно были обработаны все контактные поверхности: поручни, досмотровое оборудование, кассовые зоны, а также места ожидания для пассажиров.
Ранее юные железнодорожники установили домики для насекомых в поселке Лисий Нос.
Фото: Telegram / Спб-Главный
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