Ночью 28 сентября специалисты продезинфицировали Московский вокзал

Было обработано более 8 тысяч квадратных метров вокзальных помещений.

Ночью 28 сентября специалисты провели дезинфекционную обработку Московского вокзала. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Совместно с сотрудниками МЧС по Санкт-Петербургу специальным составом было обработано более 8 тысяч квадратных метров вокзальных помещений.

Особенно тщательно были обработаны все контактные поверхности: поручни, досмотровое оборудование, кассовые зоны, а также места ожидания для пассажиров.

Ранее юные железнодорожники установили домики для насекомых в поселке Лисий Нос.

Фото: Telegram / Спб-Главный