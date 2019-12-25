Преступники нанесли ущерб на 10 млн рублей.

Продажу поддельных часов известных мировых брендов пресекли полицейские Кубани. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ. В рамках расследования оперативники провели обыски в здании офисного центра на территории Западного округа города.

Представители закона выявили онлайн-площадку, на которой продавались поддельные часы под мировыми брендами. Товар был с признаками контрафакта. В общей сложности изъято свыше 25 подобных изделий, а также три ноутбука, 2 системных блока, бухгалтерские документы и более 80 мобильных устройств. Полиция обратила внимание на ресивер камер видеонаблюдения и дебетовые карты компании.

По предварительным оценкам, действия злоумышленников причинили ущерб в размере 10 млн рублей.

Из Испании в Россию экстрадирован обвиняемый в крупном мошенничестве.

Фото и видео: официальный сайт МВД России