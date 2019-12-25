Продажу поддельных часов известных мировых брендов пресекли полицейские Кубани. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ. В рамках расследования оперативники провели обыски в здании офисного центра на территории Западного округа города.
Представители закона выявили онлайн-площадку, на которой продавались поддельные часы под мировыми брендами. Товар был с признаками контрафакта. В общей сложности изъято свыше 25 подобных изделий, а также три ноутбука, 2 системных блока, бухгалтерские документы и более 80 мобильных устройств. Полиция обратила внимание на ресивер камер видеонаблюдения и дебетовые карты компании.
По предварительным оценкам, действия злоумышленников причинили ущерб в размере 10 млн рублей.
Из Испании в Россию экстрадирован обвиняемый в крупном мошенничестве.
Фото и видео: официальный сайт МВД России
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