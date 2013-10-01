Мужчина похитил со счетов компании 400 млн рублей.

Из Испании в Россию экстрадирован обвиняемый в крупном мошенничестве. Об этом сообщила на официальном сайте правоохранительных органов представитель МВД РФ Ирина Волк. Чиновница рассказала, что сотрудники ФСИН и Интерпола сопроводили в Россию гражданина по имени Иван Вандышев.

Сегодня передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Следствие полагает, что мужчина в 2013 году являлся фактическим руководителем предприятия, которое заключило государственный контракт на подрядные работы, связанные со строительством в Краснодарском крае. Речь идет об олимпийских объектах и других объектах в Сочи (горноклиматического курорта).

Далее заказчик перевел компании в качестве аванса 1,2 млрд рублей. Далее Вандышев внес в документацию поддельные сведения о стоимости оборудования. Таким образом ему удалось вывести со счета около 400 млн рублей. В 2017 году региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Мужчина был объявлен в международный розыск. Его обнаружили в феврале 2021 года в Испании.

В Москве возбуждены уголовные дела о реализации поддельных медицинских документов.

Фото и видео: официальный сайт МВД России