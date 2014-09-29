Полицейские выявили три преступных факта продажи поддельных справок.

В Москве возбуждены уголовные дела о реализации поддельных медицинских документов. Об этом сообщила официальный представитель правоохранительных органов РФ Ирина Волк на сайте МВД. В ходе проверки оперативники купили у подозреваемого справку о наличии противопоказаний для прививки от коронавируса. Документ был заверен печатями аллерголога из столичной поликлиники. Гражданина рассказал, что выступает в роли курьера. Он доставляет заказы по адресам. Конверты он получил от незнакомого гражданина.

Аналогичный преступный эпизод зафиксирован в Донском районе столицы. Там оперативники купили документ о медицинском отводе от всех вакцинаций. На документе были оттиски угловых штампов государственного медицинского учреждения. Третий подобный случай выявлен в Центральном округе. На встречу с полицейскими пришла девушка, которая передала им справку отрицательными результатами лабораторного исследования на ковид. Подозреваемая рассказала что за 300 рублей привезла клиенту запечатанную посылку, которую получила от неизвестного. У курьера сотрудники закона нашли еще почти два десятка поддельных справок.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 327 УК РФ.

В Смоленской области полицейские пресекли деятельность лаборатории по изготовлению мефедрона.

Фото и видео: официальный сайт МВД России