Продажу крепкого алкоголя в России могут ограничить

Своим мнением на ограничение продажи алкоголя по стране Евгений Брюн поделился с "Интерфаксом".

Главный нарколог Минздрава РФ выступил с предложением на время выходных недель в стране из-за коронавируса ограничить продажу всего крепкого алкоголя. Ранее с аналогичными мерами выступили власти восьми регионов РФ – Ленобласти, Карелии, Хакасии, Якутии, Башкирии, Пермского, а также Красноярского и Забайкальского краев.

При этом Брюн отметил, что полный "сухой" закон в данном случае был бы неуместен. Вместе с этим влияния на статистику заболеваемости алкоголизмом нарколог не ждет.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава рассказал, почему нельзя пить алкоголь во время самоизоляции.

Видео: YouTube/Национальная служба новостей