Продажи новых машин в Петербурге достигли максимума

Продажи выросли на 1%.

В сентябре в Санкт-Петербурге продали 7862 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля, что стало рекордом для одного месяца в 2025 году, сообщил автоэксперт Денис Гаврилов со ссылкой на данные Минпромторга.

По сравнению с августом объём продаж увеличился на 1%. Однако относительно сентября 2024 года рынок показал спад на 22%. Как отметил Гаврилов, рост итоговых показателей обеспечили продажи лёгких коммерческих автомобилей. В то же время реализация легковых машин сократилась на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

За девять месяцев 2025 года в Петербурге реализовали 56 678 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в текущем навигационном сезоне в Петербурге запустили 22 новых водных маршрута.

Фото: Piter.TV