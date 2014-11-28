Продажи новых легковых автомобилей упали в Петербурге на 17%

Также отмечено падение продаж в Ленинградской области, где за первые 11 месяцев текущего года реализовали 17 128 автомобилей, тогда как годом ранее показатель составлял 19 072 единицы.

В январе–ноябре текущего года объём продаж новых легковых автомобилей в Петербурге сократился на 16,9% относительно аналогичных показателей 2024-го. За указанный срок было реализовано 56 808 транспортных средств, что значительно уступает прошлогоднему уровню в 68 189 единиц. Эту статистику опубликовал "КоммерсантЪ", ссылаясь на данные аналитического агентства "Автостат Инфо".

Также отмечено падение продаж в Ленинградской области, где за первые 11 месяцев текущего года реализовали 17 128 автомобилей, тогда как годом ранее показатель составлял 19 072 единицы.

Однако в ноябре ситуация оказалась нестабильной: в Петербурге число регистраций составило 6 171 машину, что оказалось на 23,9% ниже октябрьского показателя (8 113 шт.). Тем не менее, в годовом сравнении ноябрь показал увеличение регистрации на 17% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года. В Ленобласти ноябрьская динамика также демонстрирует разнонаправленность: хотя ежемесячный спад составил внушительные 30,7%, годовой прирост оказался значительным — плюс 19%.

Наиболее популярными марками автомобилей, продаваемых в Северной столице, являются Haval (1 235 единиц), Lada (618 штук), Geely (562) и Tenet (428). Несмотря на общее снижение числа регистраций в ноябре, наибольшими темпами падала популярность многих известных брендов, потери составили порядка 25–35% по отношению к предыдущему месяцу. Лидирующие позиции заняли модели Haval Jolion, Geely Monjaro и Haval M6.

Несмотря на сезонное замедление динамики продаж, объёмы ноября остаются высокими благодаря росту прошлых лет. Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, повлиявших на уменьшение потребительской активности: ужесточение кредитных условий (высокие проценты и строгие критерии кредитования), удорожание самих автомобилей вследствие инфляции и увеличения размера утилизационного сбора.

Прогнозируется сохранение тенденции падения продаж до конца 2025 года, причиной чему служат ввод дополнительных ограничений и повышающиеся цены на транспортные средства. Оживление рынка возможно лишь при условии смягчения кредитно-денежной политики государства и реализации стимулирующих программ производителями автомобилей.

Средняя цена нового автомобиля в Питере и Ленобласти достигла отметки в 3,31 млн рублей в ноябре 2025 года. Некоторым китайским брендам удалось снизить цену отдельных моделей, но общая тенденция осталась положительной: средняя стоимость увеличилась на 1,1%. Наиболее значимый рост продемонстрировали китайские марки Lixiang L7 (+18,2%, до 8,68 млн руб.), Tank 500 (+3,7%, до 7,65 млн руб.) и Haval Jolion (+3,4%, до 2,56 млн руб.).

Российскому рынку предстоят дальнейшие изменения: согласно оценкам аналитиков, в 2026 году цены на новые автомобили вырастут на 5–20%. Основной причиной возможного скачка станет повышение утилизационного сбора, налоговая реформа с 1 января следующего года, рост тарифов и общий уровень инфляции.

Фото: Piter.TV