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Продажи новых автомобилей в России в августе сократились на 0,5%
Сегодня, 11:50
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nastya960

Продажи новых автомобилей в России в августе сократились на 0,5%

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Среди автопроизводителей лидером остается "АвтоВАЗ".

Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в августе 2020 года сократились на 0,5% по сравнению с таким же периодом в 2019 году. За август в России было продано 137 517 автомобилей. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Среди автопроизводителей лидером остается "АвтоВАЗ", однако по итогам августа концерн сократил продажи Lada на 5%, до 28,6 тыс. авто. На втором месте находится Kia, продажи которого выросла на 7% до 19,8 тысячи автомобилей. Тройку замкнул Hyundai, у него продажи выросли на 24% до 17,5 тысячи.

Далее в рейтинге идут Volkswagen - 11,4 тыс. шт. (+34%) и Renault - 10,9 тыс. проданных авто (-16%).

Петербургский электромобиль выйдет в массовое производство.

Фото: pixabay 

 

Теги: автомобили, дилеры
Категории: Лента новостей, Новости России,

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