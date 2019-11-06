Петербургский электромобиль выйдет в массовое производство

Опытный образец авто уже создан.

В среду, 2 сентября, стало известно, что созданный в Петербурге электромобиль планируют запустить в массовое производство.

Автомобиль разработали сотрудники "Центра компьютерного инжиниринга" (CompMechLab). Дизайн небольшого кроссовера для города можно будет менять под каждого заказчика индивидуально. Детали кузова будут изготавливать из алюминия, титана и карбона. Опытный образец находится на стадии производства, после чего пойдет серийное производство.

Сейчас создан опытный образец автомобиля. На стадии производства находится проект промышленного образца, затем будет начато серийное производство. Однако также необходимо будет создать множество станций для подзарядки аккумуляторов автомобиля. В настоящее время они уже есть в России, но их весьма недостаточно.

Ранее мы писали, что электробус №18 перевез 4 млн пассажиров за два года.

Фото: CompMechLab