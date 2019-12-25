Продажи новых автомобилей в Петербурге за полгода упали на 27%

За шесть месяцев в городе продали чуть больше 54 тысяч легковых и легких коммерческих машин.

Зашесть месяцев 2020 года продажи новых автомобилей в Петербурге сократились на 27%. Как сообщили аналитики агентства "Auto-Dealer-СПб", в первом полугодии в городе продали чуть больше 54 тысяч легковых и легких коммерческих машин.

В июне из салонов уехали к новым владельцам 10 650 авто, хотя в том же периоде прошлого года таких машин оказалось на 16% больше. Рост продаж в июне заметили в салонах автомобилей LADA, Hyundai и Skoda, участвующие в госпрограммах поддержки автомобильной индустрии. Лидером продаж в Петербурге остается бренд KIA. Эксперты отметили, что упавшие продажи связаны с долгим закрытием петербургских автосалонов из-за пандемии. Несмотря на эту проблему, ведущие китайские марки машин и автомобили премиального сегмента смогли нарастить продажи: Audi, Lexus, Haval и Suzuki вошли в топ-20 положительной динамики продаж.

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