Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 15%

В июне текущего года в Северной столице реализовали 5754 новых автомобиля, что на 17% превышает результат того же месяца прошлого года.

За первые 6 месяцев текущего года в Петербурге было зарегистрировано 31 261 новый легковой и лёгкий коммерческий автомобиль. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года продажи увеличились на 15%. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов, ссылаясь на данные агентства "Автостат-Инфо".

Лидером рынка по итогам полугодия стал китайский бренд Haval с показателем 5459 проданных машин. В тройку самых популярных марок также вошли отечественная LADA (3581 автомобиль) и Tenet (3039 единиц). Далее в рейтинге расположились Geely, Belgee, Changan, Voyah, Jetour, Jaecoo и GAZ.

В июне текущего года в Северной столице реализовали 5754 новых автомобиля, что на 17% превышает результат того же месяца прошлого года. Автоэксперт выделил несколько ключевых тенденций прошедшего месяца: так, бренд Haval второй месяц подряд преодолел отметку в 1000 регистраций: в июне продано 1016 машин, а в мае – 1028. Модели брендов Tenet, Geely, Belgee и Jetour показали свои лучшие результаты по количеству продаж за один месяц в этом году. Разрыв между результатами Tenet и LADA оказался минимальным за весь год: 607 против 633 автомобилей соответственно.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге возник дефицит электрокаров и гибридов Evolute.

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