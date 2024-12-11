Продажи мотоциклов в Петербурге выросли в 1,7 раза

Среди самых популярных марок на российском рынке лидируют отечественные производители.

Согласно данным "КоммерсантЪ Петербург", рынок новых мотоциклов в Санкт-Петербурге продемонстрировал значительный рост в прошлом году — на 66,5%.

Всего в городе было продано 2291 мотоцикл, тогда как годом ранее этот показатель составил всего 1376 единиц. Наибольшим спросом пользовались модели китайских брендов.

Среди самых популярных марок на российском рынке лидируют отечественные производители: уссурийская компания Regulmoto (производится в Китае) с результатом 7,5 тыс. проданных мотоциклов, барнаульский бренд Racer (собираемый в России из китайских, японских и тайваньских компонентов, 4,6 тыс.), а также российская марка Motoland, производимая в Китае (4,1 тыс.). Индийский производитель Bajaj занял четвертую позицию с объемом продаж 3 тыс. единиц, а китайская марка Voge замкнула пятерку лидеров с результатом 2,7 тыс. мотоциклов.

В Санкт-Петербурге наибольшей популярностью пользовались мотоциклы бренда Voge, продажи которого выросли на 84% и достигли отметки в 262 единицы. Следующими по популярности стали индийские Royal Enfield (190 проданных мотоциклов) и Regulmoto (163 единицы, рост 103%). Увеличение продаж также показали такие марки, как Motoland (с 60 до 133 единиц), китайский CFMoto (с 51 до 131), японский бренд Honda (с 66 до 122) и китайский Benelli (с 6 до 76).

Вместе с тем, продажи индийских мотоциклов Bajaj в городе сократились на 3,8% — с 157 единиц в 2023 году до 151 в 2024 году. Аналогичное снижение спроса отмечено у австрийской KTM (-1,5%) и белорусского производителя Минск (-13,5%).

Ранее мы сообщили о том, что около 2,3 тысячи магазинов электронных сигарет в Петербурге находятся под угрозой закрытия.

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