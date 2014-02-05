Продажи легковых автомобилей в Петербурге выросли в 1,5 раза за семь месяцев

Лидером по количеству зарегистрированных новых автомобилей в городе стал бренд Haval.

За период с января по июль 2024 года в Петербурге было зарегистрировано 45 233 новых легковых и коммерческих автомобиля. Это на 53% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, согласно данным аналитического центра "Автомаркетолог" и сети дилерских центров "Прагматика".

Лидером по количеству зарегистрированных новых автомобилей в городе стал бренд Haval – за первые семь месяцев 2024 года было зарегистрировано 5931 таких машин, что на 71% больше, чем за аналогичный период 2023 года. На втором месте оказалась LADA – 5768 автомобилей (+26%), а на третьем месте Geely – 5130 машин (+72%). При этом по росту продаж лидером стал Jetour – количество зарегистрированных машин увеличилось на 1842% до 1165 автомобилей по сравнению с первыми семью месяцами 2023 года.

В июле 2024 года было продано 7240 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в июле прошлого года. Стоит отметить, что данный показатель является лучшим за последние три месяца – в мае и июне продажи не превышали 7000 машин.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)