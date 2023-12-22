Продажи китайских "легковушек" выросли в Петербурге в 1,5 раза

Самая популярная марка "китайцев" среди горожан – Geely.

В январе и феврале 2024 года петербуржцы зарегистрировали более 9,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 59% больше, чем в первые два месяца 2023-го. Такими данными поделились аналитики сети дилерских центров "Прагматика" и центра "Автомаркетолог".

Самая популярная марка "китайцев" среди горожан – Geely. Второе место заняли модели отечественной Lada, а третье – Haval. В топ-10 брендов по объему регистраций новых машин в Петербурге вошли Chery (+16%), Changan (+1402%), Exeed (+11%), GAZ (55%) и UAZ (22%).

Ранее мы рассказывали о том, что в 2023 году четыре из пяти брендов, которые стали самыми востребованными на рынке новых мотоциклов в городе, принадлежали производителям Китая. Исключением стала испанская марка Progasi, занявшая третье место по спросу.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)