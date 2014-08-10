Основной причиной снижения спроса являются высокие ставки в банках.

Продажи китайских автомобилей в России упали на 27%. Об этом сообщил портал "Автостат Инфо".

Отмечается, что по итогам семи месяцев 2025 года было продано 326 тыс. китайских автомобилей. Этот показатель снизился на 27% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в июле объем проданных машин из КНР составил всего 61,4 тысячи единиц.

По результатам опроса выяснилось, что причиной снижения спроса являются высокие ставки в банках. Также на снижение интереса к китайским автомобилям повлияло снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране

Фото: pxhere.com