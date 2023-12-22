Рост автомобильного рынка Петербурга составил 48% по итогам года

За 12 месяцев в городе было зарегистрировано около 61 тыс. новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей.

Рынок автомобилей в Северной столице увеличился почти в 1,5 раза за 2023 год. Наибольшей популярностью пользовались отечественные марки. Такие данные предоставлены экспертами аналитического центра "Автомаркетолог" и сети дилерских центров "Прагматика".

За 12 месяцев в городе было зарегистрировано около 61 тыс. новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 48% больше, чем годом ранее. Второй год подряд лидирующую позицию по популярности в городе занимает Lada. На эту марку пришлось 8835 регистраций, что превышает показатели 2022 года на 53%. Самыми часто регистрируемыми автомобилями в Петербурге являются модели Granta. Второе место в рейтинге занял Haval. В прошлом году эта марка укрепила свои позиции, поднявшись на одно место в рейтинге. Тройку лидеров замыкает Geely, который в декабре опередил Chery.Наиболее значительный рост продаж зафиксировал бренд Changan.

По сравнению с 2022 годом, спрос на автомобили этого производителя вырос более чем в 30 раз. Среди десяти самых популярных марок шесть принадлежат Китаю, три – России, и одна – Южной Корее.

Ранее мы сообщили о том, что автомобили марки Aurus будут собирать на бывшем заводе Toyota в Шушарах.

Фото: Piter.TV