Продажи новых автомобилей в Петербурге упали второй раз за 2023 год

Закономерно уменьшился интерес к автомобилям, производители которых приостановили работу в РФ. Речь идёт о Hyundai, Mitsubishi, Renault, Skoda, BMW, Mazda.

Спрос на новые машины в Северной столицы упал второй раз за 2023 год. В августе продажи в городских автосалонах сократились на 15% в сравнении с показателями предыдущего месяца. В первый раз за год спрос упал в мае (на 26%). Статистику приводит пресс-служба сети дилерских центров "Прагматика".

В общем объеме контактирования покупателей лидером в Северной столице китайский бренд авто Omoda. Кроме того, часто водители интересуются российской Sollers, а также Kaiyi и Chery. Закономерно уменьшился интерес к автомобилям, производители которых приостановили работу в РФ. Речь идёт о Hyundai, Mitsubishi, Renault, Skoda, BMW, Mazda. Спрос на Lada стабилен, однако больше всего из линейки интересуются моделью Vesta.

Как отметил директор по развитию сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский, снижение трафика в дилерских центрах наблюдается практически всегда к концу лета. В этот период многие уходят в отпуск, а также готовят детей к школе, и не готовы раскошелиться на новый автомобиль. Кроме того, покупатели стремились успеть совершить покупку в июле, до ослабления рубля.

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