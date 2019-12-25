Автозапчасти подешевели в Петербурге

Одновременно с этим подрос спрос на многие изделия из этой категории.

В Петербурге начали снижаться цены на автозапчасти. Об этом свидетельствуют данные аналитиков "Авито".

Одновременно с этим, растёт и спрос на многие детали для машин. В случае с кузовыми деталями рост составил 6%, а те же компоненты для Kia и Toyota убавили в цене на 4% и 3% соответственно. Кроме того, за прошлый месяц в Северной столице на 27% вырос спрос на детали для двигателя. Также чаще стали покупать б/у двигатели в сборе, и новые ремни, цепи, элементы ГРМ (последние стали популярнее на 39%).

Стоимость масляных насосов и систем смазки уменьшилась на 6%. Продажи патрубков вентиляции выросли 2,5 раза.

По данным "Авито", аналогичная тенденция наблюдается по всей стране. В частности, автокосметика и аксессуары подешевели на 30%, масляные насосы и системы смазки стали дешевле на 14%, тормозные жидкости упали в цене на 12%, а патрубки вентиляции теперь доступнее на 8%.

Ранее мы сообщили о том, что около 80% водителей в Петербурге выбирают авто по цвету.

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