Около 80% водителей в Петербурге выбирают авто по цвету

Примечательно, что цвет машины принципиально важен для 82% молодых водителей от 18 до 24 лет.

78% жителей Северной столицы обращают внимание на цвет машины при покупке в автосалоне. Об этом свидетельствуют данные аналитиков "Авито Авто", полученные в результате опроса.



Примечательно, что цвет авто принципиально важен для 82% молодых водителей от 18 до 24 лет. Более трети опрошенных старше 55-ти не придают этому такого большого значения. Кроме того, 57% респондентов отметили, что выбор цвета автомобиля связан с практичностью, 39% – с внешней привлекательностью машины, а 24% – с безопасностью.



Наибольшую популярность в городе завоевали чёрные автомобили: они составляют 24% от общего числа. Далее следуют серебристая расцветка (15%) и машины белого цвета (14%).

Ранее мы сообщили о том, что напоминание о ремнях безопасности задних пассажиров предложили сделать обязательным.

Фото: Piter.TV