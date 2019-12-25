Напоминание о ремнях безопасности задних пассажиров предложили сделать обязательным

По замыслу NHTSA все новые автомобили должны получить систему предупреждения, состоящую из звукового сигнала и визуальной индикации на приборной панели.

Национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA) предлагает расширить обязательные напоминания о непристегнутых ремнях безопасности и уведомлять водителя о том, что не все пассажиры в автомобиле пристегнуты.

Как рассказал портал 110km, в ведомстве разработали новые более жесткие правила, предусматривающие обязательную установку датчиков на всех задних сидениях новых автомобилей. По оценке экспертов, подобные напоминания смогут ежегодно спасать сотню жизней и предотвращать более 300 несмертельных травм.

По замыслу NHTSA все новые автомобили должны получить систему предупреждения, состоящую из звукового сигнала и визуальной индикации на приборной панели. При запуске двигателя индикатор горит в течение 60 секунд и уведомляет водителя о состоянии задних ремней безопасности. Звуковая сигнализация должна длиться не менее 30 секунд. Что касается водителя и переднего пассажира, то новые правила требуют, чтобы предупреждения о непристегнутых ремнях оставались активными пока оба не пристегнуться.

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