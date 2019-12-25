МВД предложило запретить заглушки для ремня безопасности

Полиция рассказала о проблеме неэффективности выявления непристегнутых пассажиров и водителей.

Российские правоохранительные органы предлагают законодательно закрепить применение специальной расцветки ремня безопасности и запретить заглушки для него. Соответствующие данные размещены в информационно-аналитическом обзоре МВД об использовании ремней безопасности. Документ подготовлен Научным центром безопасности дорожного движения.

Предлагаем законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности в требованиях технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств", а также запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности. тектс обзора от полиции

Полицейские считают целесообразным закрепить использование датчиков длины вытянутой лямки, а также постоянного звукового сигнала и визуального информирования лиц, находящихся в салоне транспортного средства, о непристегнутом ремне безопасности. Подобные меры реагирования связаны проблемой недостаточности в вопросе эффективности выявления непристегнутых пассажиров и шоферов. Из-за того, что цвет ремней преимущественно черного цвета, на темной одежде они практически не видны, так же, как и светлые (серые или бежевые модели), на идентичной по цвету одежде.

