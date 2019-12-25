Продажи седанов "Москвич-6" стартовали в Петербурге

Новая модель предназначена исключительно для корпоративных покупателей.

Первая партия новых седанов "Москвич-6" поступила в дилерские центры Северной столицы. Об этом пишет издание "Деловой Петербург", ссылаясь на директора по маркетингу и ИТ группы компаний "Петровский" Сергея Новосельского.

Специалист подчеркнул, что новая модель предназначена исключительно для корпоративных покупателей: при этом, "Москвич" будет составлять конкуренцию таким моделям, как KIA K5 и Hyundai Sonata. На данный момент он является самым доступным приобретением для таксистов в сегменте "Комфорт+"

Стоимость автомобиля на официальном сайте компании стартует от 2,8 млн рублей.

Ранее стали известны страны-лидеры по числу автомобилей.

Фото: ГК "Петровский"