Историческую типографию на улицы Правды выставили на торги

Начальная цена контракта составляет 412 млн рублей.

Росимущество продаёт АО "Типография № 12 им. М. И. Лоханкова". Историческое здание на улице Правды ведёт свою историю со времён Петра I и предназначалась для печати бюллетеней для проведения в городе и области выборов всех уровней. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Объект выставлен на торги за начальную цену в 412 млн рублей.

Типография была основана в 1700-х годах. Тогда по указу императора туда были переведены 4 московских сборщика. До 1917 года учреждение носило название "Санкт—Петербургская синодальная типография" и состояла в ведении Священного синода. Во времена СССР типография была переименована в честь одного из основателя Союза печатников в честь Михаила Лоханкова.

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Фото: Citywalls.ru