компания Logicor продала складской комплекс в Шушарах

Компания Logicor, которая управляет складскими корпусами в европейском регионе, продала комплекс "Вэйлкорп" в Северной столице. Площадь объекта оставляет 41 тыс. кв.м. Об этом "Коммерсанту" заявил член совета директоров компании-нового владельца склада Central Properties Алексей Сивяков.
Точная сумма сделки не разглашается, однако эксперты оценили её примерно в 1,7-3 млрд рублей. Отметим, что "Вэйлкорп" находится на Московском шоссе в Шушарах. Он был единственным активом Logicor на территории РФ.
После продажи "Вэйлкорп" будет внесен в закрытый паевой инвестиционный фонд Parus Asset Management. Объект предложат частным инвесторам.
Ранее мы сообщили о том, что головной завод в Обухово намерены продать за 1,13 млрд рублей.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все