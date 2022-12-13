компания Logicor продала складской комплекс в Шушарах

Объект предварительно оценили в диапазоне от 1,7 до 3 млрд рублей.

Компания Logicor, которая управляет складскими корпусами в европейском регионе, продала комплекс "Вэйлкорп" в Северной столице. Площадь объекта оставляет 41 тыс. кв.м. Об этом "Коммерсанту" заявил член совета директоров компании-нового владельца склада Central Properties Алексей Сивяков.

Точная сумма сделки не разглашается, однако эксперты оценили её примерно в 1,7-3 млрд рублей. Отметим, что "Вэйлкорп" находится на Московском шоссе в Шушарах. Он был единственным активом Logicor на территории РФ.

После продажи "Вэйлкорп" будет внесен в закрытый паевой инвестиционный фонд Parus Asset Management. Объект предложат частным инвесторам.

Ранее мы сообщили о том, что головной завод в Обухово намерены продать за 1,13 млрд рублей.

Фото: Piter.TV