Головной завод в Обухово намерены продать за 1,13 млрд рублей

В лот входят участки общей площадью примерно 12 га, мебель, станки и компрессоры.

Головной завод в Обухово был выставлен на торги за начальную цену в 1,13 млрд рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург".

В качестве залогового кредитора выступило ПАО "Банк Санкт—Петербург". На данный момент удалось утвердить порядок, сроки и условия продажи имущества. В лот входят участки общей площадью примерно 12 га, мебель, станки и компрессоры, а также другое оборудование по адресу: Грузовой проезд, 13.

Будущему покупателю предлагается сделка с поэтапным снижением начальной цены контракта на 10 % в случае отсутствия заявок. По мнению экспертов, завод удастся продать примерно за 750 − 800 млн рублей.

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