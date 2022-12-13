Головной завод в Обухово намерены продать за 1,13 млрд рублей

Головной завод в Обухово был выставлен на торги за начальную цену в 1,13 млрд рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург".
В качестве залогового кредитора выступило ПАО "Банк Санкт—Петербург". На данный момент удалось утвердить порядок, сроки и условия продажи имущества. В лот входят участки общей площадью примерно 12 га, мебель, станки и компрессоры, а также другое оборудование по адресу: Грузовой проезд, 13.
Будущему покупателю предлагается сделка с поэтапным снижением начальной цены контракта на 10 % в случае отсутствия заявок. По мнению экспертов, завод удастся продать примерно за 750 − 800 млн рублей.
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Фото: Pxhere
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