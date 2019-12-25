"Идеальное бомбоубежище": форт в Кронштадте выставили на продажу за 185 млн рублей

В конце сентября на популярном сайте объявлений появились предложения купить участок площадь 7,6 га на территории 6-го Северного форта и построенные на нём здания.

На популярном сайте объявлений выставили 6-й Северный форт Кронштадта. Находящийся на внутренней стороне КАД объект и здания на нём в общей сложности оцениваются в 185 млн рублей. Владелец форта уточняет, что покупку можно будет использовать в качестве бомбоубежища.

Как и многие другие, форт расположен на искусственном острове, но, в отличие от большинства, выделяется более крупными размерами, необычной планировкой, а также хорошей сохранностью. Идеальное бомбоубежище! отмечает автор объявления

Отметим, что построенный в 1868 году форт изначально служил артиллерийской батареей. Толщина его крыши составляет 2 метра, а глубина подвала – 5 метров. Так как постройка является историческим объектом, остров возможно получить лишь в аренду.

Также владелец отметил, что изначально участок площадью 7,6 га рассматривался как комплекс для развлечений и отдыха с яхт-клубом. Судя по объявлению, сейчас земля принадлежит ДНП.

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Фото: Скриншот Avito