Депутат Госдумы попросил сделать досуговый центр в ДК "Невский"

Здание давно не эксплуатируется, а жители Невского района неоднократно просили его восстановить.

Единоросс, депутат Госдумы Михаил Романов предложил губернатору Петербурга выкупить землю и здание ДК "Невский" на проспекте Обуховской Обороны. Он считает, что здание можно было бы использовать в качестве досугового центра для жителей Невского района. Но сначала ему необходим ремонт.

Романов даже определил возможный источник финансирования — региональный бюджет или сотрудничество с ПАО "Газпром".

Ранее на Avito появилось объявление о том, что здание ДК хотят продать за 400 млн рублей. Объект не эксплуатируется много лет и отключен от коммуникаций. Здание было построено в 1970-х годах.

Вопрос не решается уже несколько лет.

Фото: Piter.tv