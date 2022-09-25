ДК "Невский" намерены превратить в центр современной культуры

В начале 2010-х годов застройщик Setl City приобрел объект с намерением построить на его месте апарт-отель.

Реконструкция заброшенного Дворца культуры "Невский" на проспекте Обуховской обороны в Петербурге начнется после завершения строительства и передачи городу нового стадиона, расположенного поблизости. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания Марина Шишкина, которая получила соответствующий ответ на свое обращение.

ДК "Невский", занимающий площадь 11,2 тысячи квадратных метров и расположенный рядом с Невой, остается пустующим с 2015 года. Его фасады украшены граффити, коммунальные услуги отключены, а само здание признано аварийным.

В начале 2010-х годов застройщик Setl City приобрел объект с намерением построить на его месте апарт-отель. Однако в 2022 году горожане выразили недовольство планами по сносу исторического здания. Группа урбанистов под руководством активиста Даниила Воронина предложила альтернативный проект, предусматривающий превращение ДК "Невский" в культурный и общественный центр с коворкингами, кафе и выставочными пространствами.

Фонд "Газпром культурные инициативы" заявил о готовности учитывать пожелания жителей города и продолжает разработку проекта реконструкции ДК "Невский".