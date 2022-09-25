Аварийный дом Фролова переделают в отель

В ходе работ планируется надстроить мансардный этаж, увеличив общую высоту здания на один метр.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) одобрил проект реконструкции исторического здания на Синопской набережной, 24, лит. А., известного как Дом купца М.Т. Фролова. Здание было построено в 1878 году по проекту архитектора Василия фон Геккера.

Реконструкцией займется ЗАО "Ришар", которое приобрело практически всё здание прошлого года за 119,4 млн рублей. Общая площадь помещений составляет более 1,2 тыс. м2.

В ходе работ планируется надстроить мансардный этаж, увеличив общую высоту здания на один метр. Также будут проведены работы по восстановлению исторического ограждения вокруг особняка и капитальному ремонту фасадов с частичными изменениями их внешнего вида.