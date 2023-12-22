Дворец "Олимпия" в Петербурге продают за 1,1 млрд рублей

Изначально здание являлось особняком княгини Долгорукой.

В Петербурге выставили на торги дворец "Олимпия", расположенный на пересечении Литейного проспекта и Фурштатской улицы. Историческое здание площадью 5 тыс. кв.м оценили в 1,1 млрд рублей. Аукцион пройдёт 18 марта, а заявки на участие принимаются до 15 марта. Ранее, в прошлом году, дворец уже предлагался на продажу за ту же стоимость, однако покупателей не нашлось. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД).

Дворец "Олимпия" считается привлекательным объектом для инвестиций благодаря своему расположению - центр города, зона высокой деловой активности и жилья. Сегодня здание служит популярным культурно-развлекательным центром, где проходят свадьбы, банкеты, дни рождения и вечеринки.

Добавим, что изначально здание являлось особняком княгини Долгорукой. Оно было построено в 1844 году по проекту архитектора Андрея Низовцева. Культурно-развлекательный центр "Олимпия" функционирует там с 1998 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Красном Селе продают складской комплекс за 375 млн рублей.

Фото: РАД