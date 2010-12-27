Продавщица магазина отказалась отдавать деньги налетчикам с пистолетном

После отпора злоумышленники вспылили и открыли в стенах магазина стрельбу.

Накануне, в Красносельском районе Санкт-Петербурга продавщица продуктового магазина смогла защитить выручку от неизвестных грабителей. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Как стало известно, инцидент случился 2 октября в девять вечера в магазине на улице Спирина. Преступники, вооруженные пистолетом, потребовали 44-летней женщины деньги из кассы, на что та ответила решительным отказом. После столь наглого отпора, злоумышленники вспылили и открыли в стенах магазина стрельбу. Три пули угодили в товары, одну неизвестный выстрелил в кассиршу, но не попал. Преступникам пришлось ретироваться с места без добычи.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "разбо". Полиция ведет поиск нападавших.

Ранее на Piter.TV: В Колпинском районе прорвало трубу с горячей водой, есть пострадавший

Фото: Piter.TV