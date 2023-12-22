На улице Спирина продолжается реконструкция профессионального колледжа

Строительная готовность объекта составляет 76%.

На улице Спирина продолжается реконструкция Санкт‑Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Колледж "Красносельский" на 450 учащихся. Работы на объекте ведутся в рамках Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству, сообщил портал "Строительный Петербург".

Строительная готовность объекта составляет 76%. На данный момент идут работы по укладке плитки, устройству вентиляции, электромонтаж, сантехническая разводка труб, отделка фасадов и металлоконструкций. Сдать в эксплуатацию объект планируется уже к началу нового учебного года.

В колледже помимо учебных помещений запроектированы пищеблок с обеденным залом, блок медицинских помещений, спортивный зал со вспомогательными помещениями, стрелковый тир, бассейн, помещение для занятий на тренажерах, актовый зал, читальный зал, книгохранилище библиотеки на 22500 единиц, конференц-зал.

Около образовательного учреждения обустроят физкультурно-спортивную зону с полосой препятствий и спортивной площадкой.

Фото: портал "Строительный Петербург"