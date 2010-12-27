В Колпинском районе прорвало трубу с горячей водой, есть пострадавший

Последствия аварии бригада спецслужб устранила и демонтировала поврежденный участок. Ведутся работы по монтажу нового участка трубопровода.

В ночь на субботу, 3 ноября, в Колпинском районе молодой человек пострадал от прорыва трубы с горячей водой. Об этом пользователи рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Известно, что коммунальная авария случилась на перекресте Октябрьской улицы и улицы Ижорского батальона. На место сразу же выехали ремонтные бригады, которые оградили опасные участок. Тем не менее, молодой человек 1995 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не среагировал на замечания работников и оказался в эпицентре разлива горячей воды. В результате мужчина получил ожоги. Как рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб", дежурные оказали пострадавшему первую помощь, а позднее его забрали в НИИ им. Джанелидзе, где диагностировали у него 80% глубокого ожога поверхности тела. В организации отметили, что мужчина получит страховые выплаты в соответствии с законом.

Последствия аварии бригада спецслужб устранила и демонтировала поврежденный участок. Ведутся работы по монтажу нового участка трубопровода.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"