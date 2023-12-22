Продавец задержана по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерки из Ломоносова

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Продавец супермаркета задержана по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерки из Ломоносова. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 8 марта обратилась 88-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве. Пожилая женщина, проживающая в доме на Швейцарской улице в Ломоносове, сообщила, что на её мобильный телефон позвонила незнакомка, сообщившая, что внук попал в ДТП и на его лечение требуются деньги, за которыми приедет курьер. Спустя час после звонка подъехал курьер на автомобиле, которому пожилая женщина передала 193 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Оперативниками уголовного розыска был установлен и опрошен 40-летний водитель такси, который рассказал полицейским, что доставил посылку к дому №17/1 по Уткину проезду и передал ее неизвестной женщине. Уже 12 марта в частном доме по Советской улице поселка Шум Кировского района Ленобласти по подозрению в совершении данного преступления задержана 35-летняя продавец-консультант одного из сетевых супермаркетов.

Ранее петербурженка получила квартиру в наследство с помощью фальшивого свидетельства о браке.

Фото: Piter.tv