Петербурженка получила квартиру в наследство с помощью фальшивого свидетельства о браке

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские задержали 45-летнюю петербурженку, которая обманом вступила в наследство на квартиру. Жительницу Московского района подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 7 марта.

В 2015 году задержанная, используя поддельные паспорт и свидетельство о браке, вступила в наследство ранее умершего мужчины и завладела принадлежавшей ему квартирой в доме 6 территории Ленсоветовский поселка Шушары в Пушкинском районе.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе обысков у нее изъяли три мобильных телефона, ноутбук, шесть банковских карт и документацию на квартиру. Расследование дела продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионерка с Новочеркасского проспекта передала мошенникам более 11 млн рублей.

Фото: Piter.TV