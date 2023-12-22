Продавцы в Ленобласти получили право требовать паспорт при продаже энергетиков

В областных магазинах определяют возраст покупателя только по внешним признакам, поскольку им запрещено требовать предъявить паспорт.

Депутаты парламента Ленинградской области выступили в поддержку продавцов и кассиров, которые отказывают в продаже энергетиков, алкоголя, сжиженного газа и других запрещённых для несовершеннолетних товаров.

Напомним, что в настоящее время существует перечень определенных товаров, продажа которых несовершеннолетним гражданам запрещена по областному закону. За нарушение этого запрета предусмотрены административные наказания, включая штрафы.

Продавцы определяют возраст покупателя только по внешним признакам, поскольку им запрещено требовать предъявить паспорт. Иногда продавцы ошибаются, поскольку некоторые несовершеннолетние выглядят весьма взрослыми, при этом есть и взрослые граждане, кажущиеся значительно моложе своего возраста.

Для решения проблемы парламентарии одобрили возможность продавцам требовать предъявить паспорт. Соответствующие поправки вносятся в областные законы "Об административных правонарушениях" и "Об установлении ограничений на продажу несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ, на территории Ленинградской области...".

Ранее мы сообщили о том, что меры профилактики кризисных состояний несовершеннолетних утвердят в Ленобласти.

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