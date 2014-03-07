В Петербурге задержали мошенников, продававших пенсионерам "пустышки" и чесночное масло под видом дорогих препаратов

На счету аферистом может быть около 10 преступлений.

Петербургские полицейские задержали троих участников мошеннической банды, которые продавали пенсионерам "пустышки" под видом дорогостоящих лекарств. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Установлено, что злоумышленники подыскивали адреса потенциальных жертв в база данных, слитых в интернет, затем обзванивали стариков и представлялись специалистами известного медицинского центра, предлагая купить дорогие препараты. Как только пенсионеры соглашались на покупку, к ним домой приезжал "курьер", который вручал лекарства и забирал деньги. На самом деле в коробках находились дешевые БАДы, купленные в ближайших аптеках. В нескольких случаях обманутым пенсионерам всовывали чесночное масло в капсулах, которое стоит пару сотен рублей.

Все задержанные – уроженцы Петербурга в возрасте от 24 до 29 лет, двое из них оказались ранее судимы. Один из мужчин выступал организатором и оператором по обзвону стариков, двое других были курьерами. Кол-центром служила квартира одного из злоумышленников. На данный момент выяснено, что мошенники причастны к обману двух пенсионеров из Кировского района. Одна пожилая женщина отдала аферистам 80 тысяч рублей, вторая – 104 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела, полиция предполагает, что на счету злоумышленников может быть еще около 10 аналогичных преступлений.

Ранее мы рассказывали, что полицейский Невского района подозревается в мошенничестве на 1,5 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД