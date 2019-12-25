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Полицейский Невского района подозревается в мошенничестве на 1,5 млн рублей
Сегодня, 8:05
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himif

Полицейский Невского района подозревается в мошенничестве на 1,5 млн рублей

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Вместе с подельником страж порядка обманул мужчину, помещенного под домашний арест.

Следователи Петербурга возбудили уголовное дело в отношении полицейского из Невского района. Как сообщили в пресс-службе следкома, мужчина подозревается в покушении на мошенничестве. Вместе с ним задержали еще и петербуржца-соучастника.

Следствие полагает, что подельники обманули мужчину, помещенного под домашний арест по обвинению в мошенничестве. Полицейский с приятелем ввели мужчину в заблуждение, заявив, что домашний арест ему избрали благодаря имеющимся у подельников связям в правоохранительных органах. Подозреваемые потребовали у арестанта 1,5 млн рублей за "благодушие", угрожая в противном случае изменением меры пресечения на более строгую. 26 февраля мужчина передал злоумышленникам муляж 1,5 млн рублей, соучастников задержали.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения, а также  избрании  меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя.

Фото: Piter.TV

Теги: мошенничество, полицейский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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