Полицейский Невского района подозревается в мошенничестве на 1,5 млн рублей

Вместе с подельником страж порядка обманул мужчину, помещенного под домашний арест.

Следователи Петербурга возбудили уголовное дело в отношении полицейского из Невского района. Как сообщили в пресс-службе следкома, мужчина подозревается в покушении на мошенничестве. Вместе с ним задержали еще и петербуржца-соучастника.

Следствие полагает, что подельники обманули мужчину, помещенного под домашний арест по обвинению в мошенничестве. Полицейский с приятелем ввели мужчину в заблуждение, заявив, что домашний арест ему избрали благодаря имеющимся у подельников связям в правоохранительных органах. Подозреваемые потребовали у арестанта 1,5 млн рублей за "благодушие", угрожая в противном случае изменением меры пресечения на более строгую. 26 февраля мужчина передал злоумышленникам муляж 1,5 млн рублей, соучастников задержали.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения, а также избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV