За неделю более 7,5 тыс. входов в ливневки очистили в Петербурге

Также с приходом непогоды усилились темпы мойки улиц.

С приходом дождей сотрудники дорожных организаций в Петербурге усилили контроль за состоянием ливневой канализации по поручению комблага города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, за последнюю неделю, с 26 июня по 2 июля, удалось очистить примерно 7,5 тыс. входов в систему водоотвода Северной столицы. В связи с непогодой пристальное внимание уделяется и мойке улиц, так как во время ливня грязь замачивается и прибивается к земле. За последние 7 дней на очистку дорог было потрачено 40 тыс. кубометров воды. Также специалисты вывезли 1,1 тыс. куб.м. мусора и 1,1 тыс. т смета.

На данный момент за состоянием улиц Петербурга 739 работников ручного труда, в распоряжении которых находится 488 единиц спецтехники. В садах и парках аналогичную работу осуществляют 961 специалист и 267 единиц спецмашин.

Ранее мы сообщили о том, что на время ремонта "Пионерская" усилили движение автобусных маршрутов.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга