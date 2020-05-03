Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии COVID-19 в России

Главврач поделился прогнозом в эфире телеканала "Россия-24".

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сделал прогноз о рисках развития итальянского сценария пандемии COVID-19 в России. Врач считает появление такого сценария маловероятным. Так Проценко рассказал в интервью на телеканале "Россия-24".

Эксперт заявил, что в Италии сущестует явное региональное развитие – на севере страны сейчас "катастрофическая ситуация": большое число зараженных и тяжелых пациентов с высокой смертностью. В это же время на юге страны положение не было таким сложным.

Ранее Денис Проценко рассказал, как у него протекало заболевание коронавирусом COVID-19. Специалист заявил, что его болезнь сопровождала лихорадка, а на компьютерной томограмме было выявлено поражение легких. Тем не менее, состояние позволило Проценко завершить неамбулаторное лечение по той же терапии, которую используют для пациентов медучреждения.

Видео: Нюта Федермессер, kremlin / YouTube