Он считает, что в реанимациях доля пожилых людей будет возрастать.

Главный врач инфекционного центра в Коммунарке Денис Проценко назвал способ снизить смертность от COVID-19 среди пожилых. Заявление он сделал на онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".

Проценко рассказал, что вакцинация среди пожилого населения поможет снизить смертность среди данной возрастной группы, а также случаи тяжёлого течения болезни.

Мне кажется, мы сейчас находимся на пороге расширения сезонной вакцинации еще и вакциной против ковида. Денис Проценко, главный врач инфекционного центра в Коммунарке

Он считает, что в реанимациях доля пожилых людей будет возрастать, так как они часто имеют сопутствующие заболевания.

Ранее Проценко рассказал о состоянии пациентов, заболевших COVID-19 повторно.

Видео: YouTube / Московский Международный Медицинский Кластер