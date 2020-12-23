Главврач больницы в Коммунарке рассказал о том, как пациенты переносят повторное заражение инфекцией.

Главный врач больницы под номером 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал о состоянии пациентов, заболевших COVID-19 повторно. Информацией медик поделился с журналистами телеканала "Россия-1". Эксперт уточнил, что все пациенты были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, но никто из них не оказался в реанимационном отделении или отделении интенсивной терапии.

Сейчас невозможно систематизировать, наблюдения такие есть, но они пока единичные. Поймал себя на мысли, может быть, мы их поэтому не видим, что они не госпитализируются, протекая легко. Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке

Доктор уточнил, что по всем российским регионам фиксируется снижение числа новых зараженных. Сейчас в Коммунарке находится более 600 пациентов на лечении. Каждый третий - заражен коронавирусом.

Проценко предупредил о возможности третьей волны COVID-19.

Фото: Piter.tv