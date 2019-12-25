Врачи: у заболевших коронавирусом может развиваться суперинфекция

В четверг, 17 декабря, главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил на конгрессе по профилактике инфекций, что существует некая суперинфекция, от которой умирают пациенты с коронавирусом. Об этом сообщил портал "Доктор Питер".
На самом деле, это явление уже знакомо специалистам и ничего нового в нем нет. "Суперинфекция" – вариант термина вторичная инфекция, когда одна инфекция наслаивается на другую.
Вирусное заболевание само влияет на сопротивляемость организма, вызывая избыточный иммунный ответ, еще и мы иммунитет подавляем многим тяжелым больным, чтобы не было обширного поражения легких
пояснил Проценко.
Вторичная инфекция может возникнуть как при хирургических вмешательствах, так и после терапевтических манипуляций. Кроме того, к вирусной инфекции может присоединиться бактериальная. Список возбудителей, которые чаще всего являются причиной вторичной инфекции, широкий. Их минимум шесть.
По словам профессор кафедры инфекционных болезней СПбГУ Алексея Яковлева, в стационарах Петербурга обитает своеобразный спектр возбудителей, который отличается от того, что чаще всего встречается в стране. По-русски он называется синегнойная палочка.
Чаще всего вторичная инфекция возникает при интубации пациента в течение недели. Помимо этого существуют еще хронические инфекции, которые могут обостряться
уточнил Денис Проценко
Ранее мы писали, что в Смольном оценили ситуацию с нехваткой медперсонала в стационарах.
Фото: Piter.TV
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