Врачи: у заболевших коронавирусом может развиваться суперинфекция

Специалисты отмечают, что ничего нового в этом явлении нет.

В четверг, 17 декабря, главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил на конгрессе по профилактике инфекций, что существует некая суперинфекция, от которой умирают пациенты с коронавирусом. Об этом сообщил портал "Доктор Питер".

На самом деле, это явление уже знакомо специалистам и ничего нового в нем нет. "Суперинфекция" – вариант термина вторичная инфекция, когда одна инфекция наслаивается на другую.

Вирусное заболевание само влияет на сопротивляемость организма, вызывая избыточный иммунный ответ, еще и мы иммунитет подавляем многим тяжелым больным, чтобы не было обширного поражения легких пояснил Проценко.

Вторичная инфекция может возникнуть как при хирургических вмешательствах, так и после терапевтических манипуляций. Кроме того, к вирусной инфекции может присоединиться бактериальная. Список возбудителей, которые чаще всего являются причиной вторичной инфекции, широкий. Их минимум шесть.

По словам профессор кафедры инфекционных болезней СПбГУ Алексея Яковлева, в стационарах Петербурга обитает своеобразный спектр возбудителей, который отличается от того, что чаще всего встречается в стране. По-русски он называется синегнойная палочка.

Чаще всего вторичная инфекция возникает при интубации пациента в течение недели. Помимо этого существуют еще хронические инфекции, которые могут обостряться уточнил Денис Проценко

Ранее мы писали, что в Смольном оценили ситуацию с нехваткой медперсонала в стационарах.

Фото: Piter.TV