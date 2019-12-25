Глава больницы в Коммунарке сравнил коронавирус с другими эпидемиями, которые знал мир.

Денис Проценко предупредил о возможности третьей волны COVID-19. Об этом главный врач больницы в Коммунарке сообщил журналистам "Российской газеты". Эксперт напомнил, что все предыдущие эпидемии проходили в три волны и характеризовались сезонными вспышками заражений в весенний и осенний периоды.

Это не мой прогноз, а результат трезвого исторического анализа. У нас же не первая атака вируса на человечество. Давайте окунемся в историю наших взаимоотношений с вирусными эпидемиями. Вспомним испанку. Или азиатский грипп в 1962-м году. Потом свиной, птичий грипп... Денис Проценко, главврач больницы

Эксперт уточнил, что сейчас врачи госпитализируют далеко не всех зараженных коронавирусом, как это было весной текущего года. Он отметил, что само слово "ковид" тогда было показанием для того, чтобы отправить пациента в стационар. Сейчас медики поняли, у кого заражение может протекать в легкой форме, поэтому им будет достаточным нахождение на дому.

Врачи: у заболевших коронавирусом может развиваться суперинфекция.

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