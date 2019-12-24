Проблему долгостроя хотят решить за пару лет

Власти планируют решить проблему к 2022 году.

В понедельник, 7 сентября, стало известно, что администрация Петербурга планирует заняться вопросом долгостроя и решить его за два года, сообщили в комитете по строительству.

По всем объектам будут приняты решения, включая те, где по объективным причинам были на нуле объекты строительства на начало этого года. Так, в 2019 году проблемными постройками признали 29 домов, 20 уже сданы, а 9 достроят до конца года.

Летом этого в реестр проблемных объектов добавили еще 22 дома. До конца текущего 2021 года планируют сдать 16 домов.

Ранее мы писали, что средства на строительство метро в Петербурге перераспределили.

Фото: Piter.TV