  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Средства на строительство метро в Петербурге перераспределили
Сегодня, 22:15
43
smirenny

Средства на строительство метро в Петербурге перераспределили

0 0

Средства добавили на строительство Лахтинско-Правобережной линии.

В понедельник, 7 сентября, стало известно, что администрация города перераспределила бюджет на строительство метрополитена. 

Так, возведение Лахтинско-Правобережной линии метрополитена увеличили на 1,2 млрд рублей за счёт перераспределения с отведённой в 2020 году на строительство Красносельско-Калининской линии суммы. Соответствующую документацию подписал губернатор. 

Так, изначально, на строительство Лахтинско-Правобережная отводили 960 миллионов рублей, а на Красносельско-Калининскую – почти 4,5 миллиарда рублей. 

Новые станции планируют сдать в 2022 и 2025 годах.

Ранее мы писали, что проезд в петербургском метро в 2021 году может обойтись в 62 рубля.

Фото: Piter.TV

Теги: средства на строительство метро, строительство метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии