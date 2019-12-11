Средства на строительство метро в Петербурге перераспределили

В понедельник, 7 сентября, стало известно, что администрация города перераспределила бюджет на строительство метрополитена.
Так, возведение Лахтинско-Правобережной линии метрополитена увеличили на 1,2 млрд рублей за счёт перераспределения с отведённой в 2020 году на строительство Красносельско-Калининской линии суммы. Соответствующую документацию подписал губернатор.
Так, изначально, на строительство Лахтинско-Правобережная отводили 960 миллионов рублей, а на Красносельско-Калининскую – почти 4,5 миллиарда рублей.
Новые станции планируют сдать в 2022 и 2025 годах.
Ранее мы писали, что проезд в петербургском метро в 2021 году может обойтись в 62 рубля.
Фото: Piter.TV
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