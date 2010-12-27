Проблемный дом "СУ-155" в Петербурге готовят к вводу в эксплуатацию

До начала 2020 года долгострой будет завершен.

В Приморском районе Петербурга до конца 2019 года может завершиться строительство проблемного дома от "Су-155". Об этом сообщили в пресс-службе компании "РК Строй". Специалисты данного предприятия занимаются завершением долгостоя.

Здание располагается в районе Каменки, на участке 1-75 в квартале 75А. Комплекс является самым большим в проекте. Он состоит из четырех блок-секций. По сведениям от строителей, вводиться в эксплуатацию он будет поэтапно. Сейчас сотрудники фирмы занимаются строительно-монтажными работами во всех секциях. Первый блок (ЖК "На Королева") уже получил соответствующий документ, подтверждающий соблюдение всех требований к техническому регламенту и ЗОС. После ввода в эксплуатацию квартиры получат 446 дольщиков.

Напомним, что еще в 2015 году в "Су-155" заявили, что не могут продолжить свои объекты из-за нехватки средств. В результате по стране остались 140 недоделанных домов в 14 регионах. Пострадавшими считаются около 30 тысяч человек. В Петербурге таких дольщиков более 4,6 тысяч. Они рассчитывали получить жилплощадь в 9 зданиях. На данный момент восемь домов уже сданы.

Ранее Piter.tv писал о том, что долгострой в Мурино получит долгожданное тепло.

Фото: Piter.tv

