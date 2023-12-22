Строители проблемного ЖК "Петровская мельница" в Ленобласти трудятся по новому графику

Изменение графика работы произошло после обращения дирекции Комплексного регионального территориального образования региона.

Строители, работающие над завершением проблемного ЖК "Петровская мельница", начали трудиться и в выходные дни. Подрядчик, который близок к завершению работ на объекте, принял решение изменить график работы. Об этом сообщила пресс-служба строительного блока Ленинградской области.

Теперь строители работают в две смены, включая вечернее время, субботу и воскресенье. Изменение графика работы произошло после обращения дирекции Комплексного регионального территориального образования Ленинградской области. Ускорить работы было необходимо из-за сложности установки газового оборудования. Планируется завершить строительство проблемного ЖК в I квартале 2024 года.

На данный момент уже выполнена прокладка внутренних инженерных сетей в корпусах. В доме №2.2 продолжаются работы по стяжке полов, а также проводятся электромонтажные и сантехнические работы. На следующей неделе строители осуществят установку тепляков для фасадных работ. В первом корпусе, где строительная готовность выше, уже начались подготовительные работы по прокладке наружного газопровода вдоль фасада дома.

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Видео: Telegram / Стройблок ЛО для СМИ