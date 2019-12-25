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Пробки на дорогах в Петербурге достигли 9 баллов из-за метели
Сегодня, 10:10
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Пробки на дорогах в Петербурге достигли 9 баллов из-за метели

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Утром водителям пришлось провести в пути гораздо больше обычного.

Утром понедельника, 12 декабря, дороги Северной столицы сковали 9-балльные пробки. К затруднённому движению и большому количеству аварий  привела обрушившаяся на город метель.

Судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", в период с 8:30 до 9:00 наиболее серьёзные заторы зафиксированы на  Московском проспекте, набережной Обводного канала, а также Октябрьской, Свердловской и Дворцовой.

Роме того, непогода привела как минимум к 30-ти ДТП в разных районах. 

Ранее мы сообщили о том, что Петербург оказался во власти снежных вихрей 12 декабря.

Фото:  Piter.TV

Теги: пробки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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