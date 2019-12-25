Пробки на дорогах в Петербурге достигли 9 баллов из-за метели

Утром водителям пришлось провести в пути гораздо больше обычного.

Утром понедельника, 12 декабря, дороги Северной столицы сковали 9-балльные пробки. К затруднённому движению и большому количеству аварий привела обрушившаяся на город метель.

Судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", в период с 8:30 до 9:00 наиболее серьёзные заторы зафиксированы на Московском проспекте, набережной Обводного канала, а также Октябрьской, Свердловской и Дворцовой.

Роме того, непогода привела как минимум к 30-ти ДТП в разных районах.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург оказался во власти снежных вихрей 12 декабря.

Фото: Piter.TV